0
16:56
Начался ПАИ-live с Алексеем Севастьяновым
16:28
Престольный праздник пройдёт в Крыпецком монастыре 22 июля
15:02
До +5 опустится температура в Псковской области ночью 21 июля
15:01
Псковичей приглашают принять участие в открытом чемпионате по пляжному волейболу
14:06
Большой розыгрыш призов ждёт участников и зрителей фестиваля «ПАРК-ПРОФИ»
12:47
Обладателями сертификатов на пиццу от кафе Juliette смогут стать гости фестиваля «ПАРК-ПРОФИ»
12:32
Сфотографироваться в спецзонах и получить призы смогут псковичи в День города
Еще новости
Общество

Псковский почтальон выступила на конкурсе профмастерства в Карелии

19 июля в Петрозаводске состоялся макрорегиональный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший оператор связи 2017 года».  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС Псковской области - филиала ФГУП «Почта России», регион на конкурсе представляла оператор связи ОПС Порхов Порховского почтамта Ольга Васильева. Весной она завоевала звание «Лучший оператор связи» на областном уровне.

В конкурсе участвовали лучшие операторы почтовой связи из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, а также Республик Карелия и Коми. Они успешно прошли все конкурсные испытания, но лучшей из лучших стала представительница филиала Санкт-Петербурга и Ленинградской области Анастасия Цветкова. Она работает оператором почтовой связи 1 класса ОПС Старый Петергоф 198504.

Второе место в   конкурсе заняла оператор из Вологодской области Евгения Манинцева,  третьей стала представительница УФПС Мурманской области Наталья Хохлова.

Отметим, что лидеру конкурса теперь предстоит защищать честь Макрорегиона Северо-Запад в его финальном этапе в Москве.

Добавим, что в мероприятии приняли участие руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Дмитрий Артюхин, руководитель Департамента внутренних коммуникаций и социальных гарантий Почты России Наталия Майдукова, директор Макрорегиона Северо-Запад Почты России Виталий Дырдасов, а также руководители филиалов управлений почтовой связи федерального округа.

«Сегодня здесь собрались самые профессиональные операторы связи Северо-Запада, лучшие из 13 тысяч операторов почтовой связи Макрорегиона и из 30 тысяч от общего числа почтовиков Северо-Западного федерального округа. Масштабность этих цифр позволяет понять, что звание победительницы данного этапа конкурса чрезвычайно престижно», - сказал Виталий Дырдасов. Кроме того, он отметил уровень организации мероприятия и поблагодарил Карельский филиал за проделанную работу.

«Значение профессии оператора почтовой связи сложно переоценить, а статус победителя, призера и участника конкурса профмастерства говорит о многом, прежде всего, о профессионализме, ответственности и любви к тому, что делает сотрудник», - отметила в своем заключительном слове директор УФПС Республики Карелия Ирина Горелова. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с Алексеем Севастьяновым
20 июля 2017
Начался ПАИ-live с Алексеем Севастьяновым
Престольный праздник пройдёт в Крыпецком монастыре 22 июля
20 июля 2017
Престольный праздник пройдёт в Крыпецком монастыре 22 июля
До +5 опустится температура в Псковской области ночью 21 июля
20 июля 2017
До +5 опустится температура в Псковской области ночью 21 июля
Псковичей приглашают принять участие в открытом чемпионате по пляжному волейболу
20 июля 2017
Псковичей приглашают принять участие в открытом чемпионате по пляжному волейболу
Большой розыгрыш призов ждёт участников и зрителей фестиваля «ПАРК-ПРОФИ»
20 июля 2017
Большой розыгрыш призов ждёт участников и зрителей фестиваля «ПАРК-ПРОФИ»
Обладателями сертификатов на пиццу от кафе Juliette смогут стать гости фестиваля «ПАРК-ПРОФИ»
20 июля 2017
Обладателями сертификатов на пиццу от кафе Juliette смогут стать гости фестиваля «ПАРК-ПРОФИ»
Сфотографироваться в спецзонах и получить призы смогут псковичи в День города
20 июля 2017
Сфотографироваться в спецзонах и получить призы смогут псковичи в День города
Сегодня в Пскове пройдет автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017»
20 июля 2017
Сегодня в Пскове пройдет автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017»

Идет загрузка...