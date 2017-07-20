Псковский почтальон выступила на конкурсе профмастерства в Карелии

16:44, 20 июля 2017, ПАИ

19 июля в Петрозаводске состоялся макрорегиональный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший оператор связи 2017 года». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС Псковской области - филиала ФГУП «Почта России», регион на конкурсе представляла оператор связи ОПС Порхов Порховского почтамта Ольга Васильева. Весной она завоевала звание «Лучший оператор связи» на областном уровне.

В конкурсе участвовали лучшие операторы почтовой связи из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, а также Республик Карелия и Коми. Они успешно прошли все конкурсные испытания, но лучшей из лучших стала представительница филиала Санкт-Петербурга и Ленинградской области Анастасия Цветкова. Она работает оператором почтовой связи 1 класса ОПС Старый Петергоф 198504.

Второе место в конкурсе заняла оператор из Вологодской области Евгения Манинцева, третьей стала представительница УФПС Мурманской области Наталья Хохлова.

Отметим, что лидеру конкурса теперь предстоит защищать честь Макрорегиона Северо-Запад в его финальном этапе в Москве.

Добавим, что в мероприятии приняли участие руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Дмитрий Артюхин, руководитель Департамента внутренних коммуникаций и социальных гарантий Почты России Наталия Майдукова, директор Макрорегиона Северо-Запад Почты России Виталий Дырдасов, а также руководители филиалов управлений почтовой связи федерального округа.

«Сегодня здесь собрались самые профессиональные операторы связи Северо-Запада, лучшие из 13 тысяч операторов почтовой связи Макрорегиона и из 30 тысяч от общего числа почтовиков Северо-Западного федерального округа. Масштабность этих цифр позволяет понять, что звание победительницы данного этапа конкурса чрезвычайно престижно», - сказал Виталий Дырдасов. Кроме того, он отметил уровень организации мероприятия и поблагодарил Карельский филиал за проделанную работу.

«Значение профессии оператора почтовой связи сложно переоценить, а статус победителя, призера и участника конкурса профмастерства говорит о многом, прежде всего, о профессионализме, ответственности и любви к тому, что делает сотрудник», - отметила в своем заключительном слове директор УФПС Республики Карелия Ирина Горелова.