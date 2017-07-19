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Экономика

В Псковской области остановили белоруса, который без холодильника вёз говядину на продажу в Петербург

19 июля в Себежском районе запрещено движение автомобиля, в котором гражданин Белоруссии перевозил мясо с нарушением правил. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При осуществлении ветеринарного контроля в транспортном средстве была выявлена говядина в четвертинах тёмно-красного цвета без загрязнений, уложенная навалом, переложенная картоном, сверху накрытая тканью. Также в машине были говяжьи замороженные субпродукты (рубец), уложенные в прозрачный полиэтиленовый пакет и накрытые тканью; замороженная говядина в 2-х блоках серого цвета, блоки были обёрнуты полиэтиленовой пленкой, накрыты тканью. Транспортировка осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил: транспортное средство не соответствовало ветеринарно-санитарным требованиям, не было оснащено холодильным оборудованием, на момент проведения ветеринарно-санитарного досмотра температура в толще мышц говядины в четвертинах составила + 12,8 градусов, в грузовом отсеке транспортного средства - + 21 градус. Маркировка (клеймо), подтверждающая безопасность и происхождение товара, а также ветеринарные и товаротранспортные документы отсутствовали. Кроме того, перевозка мясосырья осуществлялась в транспортном средстве с посторонними предметами (запасное колесо, картон, ткань).

Водитель рассказал, что перевозил принадлежащий ему товар, приобретенный в Витебской области, весом около 1,3 тонны, в Санкт-Петербург для реализации.

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Оформлен акт о возврате груза. В ходе ветеринарно-санитарного досмотра проведена денатурация товара раствором метиленовой сини. Товар возвращен в Белоруссию.

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