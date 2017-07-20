Списки кандидатов от четырёх партий на выборы в Псковскую гордуму прошли регистрацию

17:29, 20 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 20 июля, территориальная избирательная комиссия Пскова на своем заседании зарегистрировала единые списки кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва, выдвинутые избирательными объединениями региональных отделений политических партий «Единая Россия», «Яблоко» и ЛДПР. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Кроме того, члены избиркома зарегистрировали следующих кандидатов в депутаты Псковской гордумы по одномандатным избирательным округам: № 1- Сергея Ерина (выдвинут КПРФ), Григория Турчина («Единая Россия») и Светлану Петрову («Родина»), №3- Игоря Иванова («Родина»), №5 - Андрея Попова («Родина»), № 6- Дмитрия Гусакова («Единая Россия») и Михаила Семенова (самовыдвижение) , №7 - Олега Ковальчука («Родина»), № 9 - Олега Петрова («Родина»), № 10 - Александра Нетудыхаткина («Родина»), №13 - Юлию Березину («Родина»), №15 - Дениса Иванова («Единая Россия»).

Председатель избиркома Пскова вручил удостоверения о регистрации зарегистрированным кандидатам в депутаты по одномандатным избирательным округам.

Ранее территориальная избирательная комиссия зарегистрировала единый список кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва, выдвинутые избирательным объединением регионального отделения политической партии КПРФ (13 человек) и 3 самовыдвиженца.

Напомним, что в 18:00 20 июля территориальная избирательная комиссия Пскова заканчивает прием документов на регистрацию, кроме 5 региональных парламентских партий, которые освобождены от сбора подписей, избирательные объединения и самовыдвиженцы также должны предоставить подписные листы. При подаче документов у всех кандидатов и политических партий должны быть открыты специальные счета в банке.

У избирательной комиссии есть 10 дней на проверку документов и сведений, представленных кандидатами и избирательными объединениями, в течение которых будет принято решение об их регистрации или об отказе в регистрации в соответствии с законодательством.