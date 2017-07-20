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Общество

16 нарушений в сфере продажи табака выявил псковский Роспотребнадзор за полгода

16 нарушений в сфере продажи табачных изделии выявили сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области в первом полугодии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ряде случаев не были размещены знаки о запрете курения для обозначения территорий, зданий и объектов, были выявлены факты курение в неустановленных местах, несоблюдения ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией. Кроме того, проверяющие обнаружили факты спонсорства табака либо стимулирования продажи табака, табачной продукции или табачных изделий и (или) их потребления.

В первом полугодии Роспотребнадзор провёл в Псковской области     надзорные мероприятия за соблюдением установленных требований при реализации табачной продукции в отношении 29 субъектов предпринимательской деятельности. Проверке подверглись 53 объектах, в 30,2% были выявлены нарушения.

В ходе контрольно - надзорных мероприятий проинспектированы 9 тыс. 242 пачки  табачной продукции, в том числе 1 тыс. 170 импортного производства.

В итоге  специалисты составили 16 протоколов об административных правонарушениях, из них  3  по статье 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), 6 – по статье 6.25 КоАП РФ (несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к выделению и оснащению специальных мест для курения табака), 6 - по статье 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями), 1 – по части 1 статьи 14.3.1 КоАП РФ (спонсорство табака, стимулирование продажи табака, табачной продукции или табачных изделий и (или) потребления табака).

Наложены штрафы на общую сумму 125 тыс. 500 рублей, в том числе на 60 тысяч рублей оштрафовано юридическое лицо, на 61 тыс. рублей – должностные лица, на 44 тыс. 500 рублей – граждане.

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