Гости из трёх стран представят продукцию в День города Пскова

17:43, 20 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 20 июля, в Пскове прошло второе, итоговое заседание оргкомитета по подготовке и проведению Дней города под председательством главы администрации Пскова Игоря Калашникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участники детально обсудили весь план мероприятий праздника, пошагово отработали каждый пункт с точки зрения организации, обеспечения безопасности, уборки территорий. Начальник Управления культуры Юрий Мартынов подчеркнул, что в настоящее время завершаются все подготовительные мероприятия, направлены заявки во все оперативные и экстренные службы города.

Руководитель муниципального отдела потребительского рынка и услуг Андрей Сукманов сообщил, что на празднике будут работать 28 точек общепита. Помимо псковских представителей свою продукцию представят гости из Белоруссии, Литвы, Латвии и многих регионов России. На спуске к реке Великой с улицы Профсоюзной будет установлена большая схема «Псков Мастеровой». С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.