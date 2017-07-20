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Общество

Алексей Севастьянов оценил свою работу и тренера ФК «Псков-747»

Президент Федерации футбола Псковской области, директор ФК «Псков-747», депутат регионального парламента Алексей Севастьянов в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня, 20 июля, оценил свою работу и работу тренера ФК «Псков-747».

«Даже ведущие команды меняют регулярно тренеров. Новая кровь, ротация должны быть. Мы даем раскрыться тренерам. У нас своя обойма, мы не сильно пускаем чужих.  Игорю Васильеву я ставлю оценку «четыре с минусом». Я считаю, что процесс омолаживания команды у нас затянут. Некоторые ребята 3-4 года сидят на скамейке, я хочу их выгнать на поле», - заявил Алексей Севастьянов.

Отвечая на вопрос о возможной смене тренера футбольного клуба, он отметил, что «такие мысли посещают всегда» и перед началом сезоном этот вопрос обсуждался с тренерским составом. «Если мы друг друга поняли, и выводы будут сделаны, то будем работать дальше. Если нет – будем прощаться», - добавил Алексей Севастьянов.

Кроме того, президент Федерации футбола Псковской области оценил качество собственной работы: «Все ли я  сделал правильно? Я считаю, тот факт, что у нас 10 лет существует профессиональная команда, говорит о том, что я всё делаю правильно. Я себе ставлю оценку 4. И ставлю 5 за то, что у нас есть детский футбол».

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