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Общество

О сокровищах Гремячей башни узнали юные псковичи

Сегодня, 20 июля, в Пскове библиотека «БиблиоЛюб» организовала интерактивную праздничную площадку «О, Псков мой, город книгочей!» для жителей микрорайона Любятово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В течение дня работала документальная выставка «Выстояли!», на которой были представлены копии документов и фотоматериалов июня-августа 1944 года. Юным читателям показали 3D-панораму «Освобождение»: место переправы советских воинских соединений через реку Великую от улицы Воеводы Шуйского к Мирожскому монастырю. Участники праздника изготовили оригами-модели «Голубь мира». Музыкальный подарок для гостей приготовила ученица Погранично-таможенно-правового лицея Анна Павлова.

Кроме того, в детских библиотеках города Пскова стартовал марафон чтения книги псковского краеведа Юрия Степанова «Легенды и предания Псковщины». В детской экологической библиотеке «Радуга» состоялось первое мероприятие в рамках марафона, которое открылось стихотворениями псковских поэтов о родном городе. В ходе обсуждения книги юные читатели определили, где в легендах заключается исторический факт, а в чём вымысел и преувеличение. В конце мероприятия ребята выполнили интерактивные задания: по схематической карте совершили водное путешествие от Гремячей башни до Покровской и подобрали на каждую букву алфавита слово, связанное с историей Пскова. Каждый участник мероприятия также смог примерить на себя различные костюмы и сделать фотографию на память. Книжная выставка «Быть городу здесь великому и славному» познакомила участников с краеведческой литературой для детей и подростков.

Центр детского чтения также присоединился к марафону чтения. Все желающие смогли послушать легенды «Заколдованная княжна» о сокровищах Гремячей башни и легенду о том, как был основан город Псков. Все присутствующие смогли поучаствовать в викторине, посвящённой истории родного Пскова, ответили на вопросы блиц-опроса «Псков на старых открытках».

Самые маленькие читатели библиотеки раскрашивали силуэты Псковских башен и собирали пазлы с видами Пскова.

Кроме того, в Детской библиотеке «ЛиК» в рамках марафона «Читаем о Пскове» воспитанники детского сада №4 «Дружба» познакомились с историей родного города, представленной в познавательном ролике. Ребятам рассказали о легендах области и прочитали вслух истории об основании Пскова и заколдованной княжне. В завершение прошел мастер-класс: участники вместе изготовили праздничные флажки с псковской символикой.

Литературно-познавательное путешествие «Город удивительной судьбы» совершили читатели библиотеки «Родник». Ребята также познакомились с детской литературой о нашем городе.

Также в рамках праздничной программы Дня города Пскова сегодня состоится презентация музыкального сборника Почетного гражданина города Пскова, Заслуженного работника культуры России, Заслуженного деятеля искусств Карелии Николая Мишукова. Мероприятие начнется в 18:00 в Городском культурном центре.

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