Алексей Севастьянов: «Футбольные» люди знают, что в Пскове живет футбол

17:38, 20 июля 2017, ПАИ

«Футбольные» люди знают - здесь живет футбол», - заявил директор ФК «Псков-747», президент Федерации футбола Псковской области Алексей Севастьянов, говоря о псковской команде и ее отношениях с болельщиками. «Всё всем нравиться не может. Но у нас есть школа и мы даем шанс детям попасть в большой футбол. Мы же все гордимся Аленичевым. Пусть будут новые имена. Пусть люди будут гордиться. У нас хорошая школа», - сказал он в эфире проекта ПАИ-live сегодня, 20 июля.

«Я вижу людей, которые ходят на футбол на протяжении 10 лет. Вижу тех, кто ходил десятилетия до этого. Тех, кто приходил с папой за ручку, а теперь с девчонками приходит», - добавил президент Федерации футбола Псковской области.

По его словам, «в Испании на стадион приходят все. Там вся деревня болеет за свою команду. Но это другая культура». «Будет и у нас меняться культура. Люди устанут от гаджетов», - предположил Алексей Севастьянов.