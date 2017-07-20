Алексей Севастьянов рассказал, что его испугало на съемках фильма «Брат»

17:55, 20 июля 2017, ПАИ

Псковский политик и предприниматель Алексей Севастьянов в прямом эфире проекта ПАИ-live рассказал о том, как он снимался в фильме Алексея Балабанова «Брат», 20 лет со дня выхода на экраны исполнилось в этом году.

«Я попал туда только по тому, что до этого снимался в российско-норвежской картине. Меня заметила помощник Балабанова и пригласила сниматься. Пробы длились секунд 40. Я зашел, и даже сказать ничего не успел: «Всё! – говорит Балабанов, - То, что надо!» - вспомнил Алексей Севастьянов.

По его словам, на съемках он познакомился с Вячеславом Бутусовым и другими известными российскими рок-музыкантами, задействованными в картине. «Такая творческая обстановка была потрясающая! В кругу таких людей посидеть, вечерком отметить кадр новый… И для меня было все новое», - добавил он.

Алексей Севастьянов добавил, что фильм снимался с очень небольшим бюджетом. «Когда мы избивали, скажем так, главную героиню, у нее было только одно платье. Поэтому все надо было делать с одного дубля», - привел он пример.

Он также добавил, что практически все сцены, в которых он участвовал, снимались с небольшим количеством дублей: «Сам Сережа Бодров – он уникален, гениален, очень простой в общении. И на площадке очень легко было».

«С трех или четырех дублей снимали сцену, когда я ранил Бодрова. То трамвай быстро ехал, то я медленно бежал», - сообщил Алексей Севастьянов. Во время съемок сцены, в которой герой Севастьянова и его напарник выбегают из арки и стреляют вслед персонажу Бодрова, сверху на актеров упал большой кусок штукатурки. «Вот это было неожиданно, мы испугались…», - рассказал он.

«Проблемы того времени - Чеченская кампания, война внутри страны, - все это было очень четко поймано и деликатно отражено, без сваливания в крайности. Мы все переживаем за главного героя, хотя он делает страшные вещи. Мы переживаем за киллера! Это зеркало того времени. Не знаю, понятна ли эта картина современной молодежи…» - резюмировал Алексей Севастьянов.