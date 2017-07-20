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Культура

Композицию «…А сердце оставляю вам» подготовил Пушкинский заповедник

Музыкально-поэтическую композицию «…А сердце оставляю вам» подготовили в Государственном Пушкинском заповеднике. Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, новая программа посвящена двухсотлетию первого приезда А. С. Пушкина в Михайловское летом 1817 года, сразу после окончания учёбы в Императорском царскосельском лицее.

В сценарий вечера во множестве вошли сочинения поэта, прежде всего, юношеские и михайловского периода, фрагменты из его переписки и автобиографических записок, а также классическая музыка. Лидия Токарева уточнила, что наряду с сотрудниками музея в Михайловском выступит альтист Иван Долгунов (Санкт-Петербург).

Премьера музыкально-поэтической программы «…А сердце оставляю вам» в музее-усадьбе поэта состоится 22 июля. Вход на неё свободный для всех желающих.

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