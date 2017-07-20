Зарегистрированы кандидаты от «Родины» в Псковскую гордуму и на должность главы Палкинского района

20:15, 20 июля 2017, ПАИ

20 июля ТИК Палкинского района зарегистрировала Галину Кузьму кандидатом на должность главы Палкинского района. Действующая глава администрации района была выдвинута от партии «Родина» на конференции 8 июля, сообщили Псковскому агентству информации в политическом объединении.

Галина Кузьма родилась в деревне Огурцы Палкинского района 26 мая 1967 года в семье крестьян. После окончания Добычинской средней школы в 1984 году поступила в Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, который окончила в 1988 году с присвоением квалификации экономист по бухгалтерскому учету. В 2003 году поступила и в 2006 году окончила Негосударственное образовательное учреждение «Академия права и управления (институт)» с присвоением квалификации «Юрист». Имеет опыт работы в сфере юриспруденции более 3-х лет. Молодым специалистом приступила к трудовой деятельности в Палкинском районе, где продолжает трудиться уже порядка 30 лет. По словам Галины Кузьмы, за данный период она накопила огромный опыт работы в различных отраслях народного хозяйства, в том числе руководящий: с 11 мая 2012 года она избрана главой администрации Палкинского района.

Также сегодня ТИК города Пскова зарегистрировала первых кандидатов в депутаты Псковской городской Думы от партии «Родина»: по округу № 13 – педагога специализированного детского сада № 51 Юлию Березину, по округу № 7 – гвардии подполковника запаса войсковой части 29760, начальника команды военизированной охраны Олега Ковальчука, по округу № 3 – профсоюзного деятеля Игоря Иванова, по округу № 1 – преподавателя Кооперативного техникума Светлану Петрову, по округу № 6 – ветерана контрразведки, начальника службы безопасности завода ПЭМЗ Олега Петрова, по округу № 5 – гвардии подполковника запаса, начальника отдела военного комиссариата Андрея Попова, по округу № 14 - ветерана спецназа ГРУ, заместителя руководителя предприятия Якова Овдеенко, по округу № 10 – ветерана внешней разведки, финансового директора предприятия Александра Нетудыхаткина.

Кроме того, в Островском районе зарегистрирован список партии «Родина» во главе с действующим депутатом Александром Беловым.