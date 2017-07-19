Еще двое псковичей стали жертвами мошенников

20:25, 20 июля 2017, ПАИ

В Псковской области неизвестные лица обманным путем завладели деньгами двух граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, злоумышленник с использованием одного из приложений в Сети завладел деньгами в сумме более 11 тысяч рублей, принадлежащими жителю Пушкиногорского района.

А в Псковском районе неизвестный под предлогом разблокирования банковской карты лишил гражданку около 15 тысяч рублей. Обстоятельства произошедшего выясняют стражи порядка.