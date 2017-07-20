Великолукский отдел участковых ведёт набор кандидатов на службу

21:25, 20 июля 2017, ПАИ

Отделу участковых уполномоченных полиции ОМВД России по городу Великие Луки требуются кандидаты на службу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Требования к гражданам: возраст до 35 лет, образование высшее/среднее юридическое, годные по состоянию здоровья, прошедшие службу в Вооруженных силах Российской Федерации, отсутствие судимости.

В случае трудоустройства сотруднику полиции будет присвоено офицерское звание. Ежемесячная заработная плата участкового уполномоченного полиции - не менее 33 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск - не менее 40 суток, все социальные гарантии, есть право выхода на пенсию по выслуге 20 лет. Имеется возможность проходить лечение в медицинских учреждениях МВД России на льготных условиях, а также получить субсидию на улучшение жилищных условий после 10 лет выслуги в системе МВД России.

По вопросам трудоустройства можно обращаться в отдел кадров ОМВД России по городу Великие Луки по адресу: Великие Луки, Октябрьский проспект, дом 30/14, кабинет № 7 или № 9. Контактные телефоны: (811-53) 5-27-81, 3-80-12.