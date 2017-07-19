В Псковском районе выявлен вирус АЧС

20:41, 20 июля 2017, ПАИ

В подсобном хозяйстве исправительной колонии в поселке Середка Псковского района выявлен вирус африканской чумы свиней (АЧС). Об этом Псковскому агентству информации сообщил источник в администрации муниципалитета. Сообщается, что колония закупала поросят в компании «ПсковАгроИнвест».

Отметим, АЧС - это контагиозная септическая болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Болезнь может проявляться остро, подостро, хронически и бессимптомно, характеризуется лихорадкой, геморрагическим диатезом, воспалительными и некродистрофическими изменениями паренхиматозных органов. Инкубационный период составляет от 3 до 15 суток, а летальность может достигать 100%. В России АЧС регистрируется с 2007 года.