Дома с печным и газовым отоплением проверили в Кунье сотрудники МЧС

20:54, 20 июля 2017, ПАИ

20 июля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с ведущим специалистом администрации городского поселения «Кунья» провели профилактический рейд по улицам Дзержинского и Советской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, целью мероприятия было проведение противопожарного инструктажа с гражданами, а также неблагополучными, многодетными и одинокими престарелыми гражданами, разъяснение им требований пожарной безопасности в жилых домах.

В ходе инструктажа распространены три памятки о мерах пожарной безопасности, 22 листовки на темы «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация газового оборудования», «Эксплуатация электрооборудования в быту», проинструктированы 11 человек под роспись. На информационных стендах, остановках общественного транспорта размещены 12 листовок на противопожарную тематику. Проведено обследование четырёх жилых многоквартирных и трёх частных жилых домов, выявлено одно место проживания неблагополучных категорий граждан.

В ходе рейда особое внимание было уделено жителям Куньи, в чьих домах используется печное отопление и имеется бытовое газовое оборудование. Граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способами раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Также жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории района и основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.