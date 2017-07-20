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Солист группы Linkin Park покончил с собой

Вокалист группы Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон покончил с собой, сообщают российские СМИ со ссылкой на сайт TMZ. Источники в правоохранительных органах сообщили, что музыкант был обнаружен мертвым около 9:00 по местному времени в своем доме в Палос-Вердес в Калифорнии. 

По данным СМИ, музыкант в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Самоубийство он совершил в день рождения своего друга Криса Корнелла, фронтмена Soundgarden и Audioslave, который покончил с собой 17 мая.

Коллеги и друзья музыканта выразили свои соболезнования в социальных сетях.

Честер Беннингтон получил известность, выступая в составе группы "Xero", которая появилась в 1996 году, а с 2000 года стала называться "Linkin Park". У музыканта также был сольный проект под названием "Dead By Sunrise". Ч. Беннингтон был два раза женат, у него осталось шестеро детей.

​Рок-группа Linkin Park четыре раза получала награду как лучшая альтернативная группа Америки по версии American Music Awards, также музыканты не раз лидировали в чарте Billboard и являются лауреатами Grammy. За годы существования коллектива было распродано более 50 миллионов копий пластинок.

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