Условия получения прямого возмещения убытков при ДТП расширит Банк России

09:07, 21 июля 2017, ПАИ

Банк России расширит условия получения прямого возмещения убытков (ПВУ) при ДТП. Как сообщает газета «Известия», выпущен проект указания ЦБ, который отменит ограничение на число транспортных средств, ставших участниками аварии. Документ должен вступить в законную силу в конце сентября года.

Отметим, на сегодняшний день автовладелец может обратиться в свою страховую компанию за возмещением ущерба после аварии, если участников ДТП двое, все они застрахованы по ОСАГО, и кроме транспортных средств в аварии никто не пострадал. Регулятор намерен отменить первое ограничение, расширив количество участников ДТП.

По мнению экспертов, нововведение может заметно усложнить жизнь страховым компаниям, что в свою очередь станет подоплекой к либерализации тарифов на ОСАГО, которая может повлечь за собой скачок цен на полисы.