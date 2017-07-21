Антикварные самовары задержали на псковской таможне

09:03, 21 июля 2017, ПАИ

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Бурачки Псковской таможни при осмотре грузовика MAN, следовавшего под управлением гражданина России в Латвию, были обнаружены два незадекларированных старинных самовара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-западного таможенного управления Федеральной таможенной службы.

«Оба самовара в хорошем состоянии. Один из них – цилиндрической формы, золотистого цвета с крышкой, ручками, краником. На внешней стороне корпуса самовара имеются гравировки в виде герба и восьми медалей, а так же надписи – «ТОВАРИЩЕСТВО ПАРОВОЙ САМОВАРНОЙ В.С. БАТАШОВА». Второй - шарообразной формы, золотистого цвета с крышкой, ручками, краником. На внешнюю сторону корпуса самовара нанесен декоративный орнамент, на крышке самовара имеется гравировка в виде герба», - говорится в сообщении ведомства.

Самовары изъяты. Назначена таможенная экспертиза изделий на предмет отнесения их к культурным ценностям, по результатам которой будет принято решение о наличии в действиях лица признаков преступления, либо административного правонарушения.

Как сообщают СМИ, у антикваров стоимость самовара Баташева колеблется в районе 30-50 тысяч рублей.