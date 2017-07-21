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Общество

Государственные ведомства обзаведутся собственным шрифтом в Интернете

Государственные ведомства федерального и регионального уровня обзаведутся собственным шрифтом в Интернете, который станет обязательным для использования на государственных сайтах. Главным претендентом на право называться государственным является шрифт RF Sans московской компании AIC, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минкомсвязи.

«Это гуманистический гротеск, специально создающийся для отображения на экранах. Для того, чтобы шрифт четко и хорошо выглядел на разных разрешениях и операционных системах, ведется работа над различными аспектами букв — горизонтальные и вертикальные пропорции, контраст, длина выносных элементов, апертура, насыщенность», — заявили разработчики шрифта во время презентации продукта. По их словам, стояла задача создать функциональный шрифт, который бы учитывал, как требования государства (большие сложные тексты, длинные названия документов, маленькие экраны новых устройств), так и новые потребности интерфейса (пропорции, контрастность, удобочитаемость).

Как отметили в компании-разработчике, им удалось сделать простой современный шрифт для широкого круга задач.

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