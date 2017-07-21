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Общество

Правила использования водных объектов утверждены в Локнянском районе

В Локнянском районе по требованию прокурора разработаны правила использования водных объектов общего пользования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований Водного Кодекса Российской Федерации и федерального законодательства администрация района не разработала правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования. Отсутствие нормативного регулирования в данной сфере правоотношений порождает неопределенность в практических вопросах использования водных объектов жителями района, пояснили в прокуратуре.

В этой связи прокурор внес в адрес главы Локнянского района представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены.

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