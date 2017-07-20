Выставка Бориса Погостина «Незавершенная работа» открылась в Пскове

09:48, 21 июля 2017, ПАИ

20 июля глава Пскова Иван Цецерский принял участие в открытии выставки псковского художника Бориса Погостина «Незавершенная работа» в галерее «Дар». Мероприятие посвящено памяти живописца, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Когда уходят люди, которые всю свою жизнь созидают, - это тяжело. Бориса Матвеевича я знал на протяжении многих лет, это был добрейшей души человек и настоящий патриот нашей земли. Символично, что это прекрасная выставка открывается накануне Дней города и за два дня до его дня рождения», - обратился к собравшимся Иван Цецерский. Слова поддержки и благодарности за подготовку выставки он адресовал вдове художника Ольге Львовне.

Арт-директор галереи «Дар», искусствовед Ольга Кошелькова отметила, что в зале сегодня нет случайных людей, собрались только настоящие друзья Бориса Погостина: «Бориса Матвеевича нам нужно вспоминать только с улыбкой. Он был удивительно позитивным и светлым человеком. Мастер жив, пока живы его работы».

Друзья и коллеги Бориса Погостина подчеркнули неординарный художественный талант мастера, разноплановую тематику и «удивительную доброту его работ».

Вдова художника поблагодарила галерею и всех коллекционеров, предоставивших картины из личных фондов для организации выставки, которая продолжит свою работу до 8 августа.

Борис Погостин родился в 1947 году в Сибири (Кемеровская область), детство и школьные годы прошли на Алтае. Окончил Тихоокеанское высшее Военно-морское училище имени адмирала С. О. Макарова. При распределении он сам выбрал Балтийский флот. Рисовал Борис Погостин всегда, первые пленэрные этюды написал во время корабельной практики на Камчатке. На его пейзажных полотнах - красота русской земли, а его произведения на морскую тему передают силу и характер природной стихии. С 1994 года жил в Пскове. Ушел из жизни 8 марта.