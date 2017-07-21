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Общество

Суд приговорил к 5 годам условно фигуранта «дела реставраторов»

Фигуранта «дела реставраторов» Никиту Колесникова, признанного виновным в хищении средств при строительстве объектов культурного наследия, приговорили к пяти годам условно и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что дело в отношении Никиты Колесникова было выделено в отдельное производство, поскольку он полностью признал свою вину.

Напомним, в рамках «дела реставраторов» заключены под стражу бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов, глава ФГУП «Центр реставрации» Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо, глава компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев, глава ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации»Борис Цагараев и руководитель проекта ООО «Стройкомплект» и АО «БалтСтрой» Владимир Сванбек, а также управляющий компании «БалтСтрой» Александр Коченов.

По версии следствия, фигуранты дела похитили денежные средства при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра во Пскове.

Обвиняемые полностью погасили причинённый их действиями ущерб, который составил порядка 163 миллионов рублей. 

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