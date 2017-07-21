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Общество

Порховская прокуратура обязала муниципальных служащих сельской администрации пройти диспансеризацию

В Порховском районе прокуратура обязала муниципальных служащих сельской администрации пройти диспансеризацию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в администрации одного из сельских поселений района диспансеризация муниципальных служащих в этом году не проводилась, не был утвержден график её прохождения, не заключены договоры с медицинским учреждением об оказании соответствующих услуг.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес главы сельского поселения представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

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