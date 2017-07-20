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Экономика

Работники торговли отмечают 22 июля профессиональный праздник

22 июля в России отмечается День работника торговли, сообщает calend.ru. Эта праздничная дата установлена Указом президента РФ от 7 мая 2013 года № 459 «О Дне работника торговли».

На сегодняшний день торговля — это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей отечественной экономики, которая занимает лидирующие позиции в структуре валового внутреннего продукта и обеспечивает заметную часть налоговых поступлений в бюджет страны. Так, по данным Росстата, в секторе торговли работает около половины малых предприятий России, где трудятся более 3 миллионов человек. Причем именно малые и средние торговые предприятия часто первыми начинают продажи новых товаров, производители которых еще не достигли необходимого масштаба для создания широкой дистрибуции и выхода в розничные сети. Поэтому работа данных торговых предприятий и их высокое качество стимулируют инновационную активность в стране.

В России работники торговли за свой качественный труд удостаиваются звания Заслуженного торгового работника Российской Федерации, которое присваивается работникам частной, кооперативной и государственной торговли за большой вклад в развитие форм и методов торговли. 

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