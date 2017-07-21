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Общество

Прокуратура обязала собственника «Электрона» привести в порядок территорию стадиона до конца июля

Прокуратура Пскова обязала собственника стадиона «Электрон» до 30 июля 2017 года навести порядок на территории спортивного и рекреационного назначения. Об этом сообщают представители интернет-сообщества «Защитим стадион «Электрон» в социальных сетях со ссылкой на официальный ответ надзорного органа на их обращение в прокуратуру и Роспотребнадзор с требованиями привлечь собственника «Электрона» к ответственности за нарушения правил благоустройства, санитарно-гигиенических норм содержания земельных участков и обязать владельца привести территорию стадиона в порядок.

В ответе говорится, что по результатам совместной выездной проверки Управления городского хозяйства администрации Пскова и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области», собственнику земельных участков в границах стадиона «Электрон» предписано до 30 июля 2017 года осуществить уборку мусора, установить мусороприемник, осуществить покос травы и ее вывоз, а также осуществить мероприятия, направленные на запрет проникновения посторонних лиц на трибуну и в подтрибунные помещения.

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