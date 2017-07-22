Основные мероприятия Дней города пройдут 22 июля в Пскове

08:59, 22 июля 2017, ПАИ

Основные праздничные мероприятия, посвященные Дням города, пройдут 22 июля в Пскове.

В 8:00 начнется рыболовный спортивный праздник «Псковская уха» (левый берег реки Великой (от городского пляжа до ОАО «Плескава»)

В 10:00 - соревнования по футболу среди детских команд «Футбол – моя стихия!»

В 13:30 стартует футбольный матч Великие Луки – Псков (ветераны), в 15:15 - футбольный матч Тарту – Псков (ветераны), в 17:00 - футбольный матч команд органов власти МО «Город Псков» и представителей городов-партнеров Пскова.

В 10:00 запланированы Седьмые Василевские чтения (2-й день) в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева (Октябрьский проспект, 19а)

С 10:00 до 23:00 будет работать ремесленная ярмарка «Псков мастеровой» и мастер-классы «Всякому молодцу ремесло к лицу!» (Набережная реки Великой)

В 10:30 сотоится традиционная регата по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья» (гребная база ДЮСШ «Ника»)

В 11:00 пройдёт турнир по настольному теннису (спортивный зал Кооперативного техникума).

В 11:00 откроется выставка-ярмарка проектов и продуктов социального предпринимательства Псковской области «Социальные предприниматели в подарок городу!» В программе - работа интерактивных площадок для детей и взрослых (Детский парк).

В 12:00 жители и гости города могут посетить фестиваль этно-моды «Псков 2017» (набережная реки Великой (улица Детская, амфитеатр).

Также в 12:00 начнется городской исторический квест «Вот тот дом». Место старта – двор Поганкиных палат (улица Некрасова, 7).

В 12:00 запланирована демонстрация упражнений на уличных брусьях и турниках Street Workout и паркур-фестиваль «Без границ» (городской пляж).

В 12:00 на стадионе «Машиностроитель» стартует традиционный спортивный фестиваль «Вместе – значит лучше» .

В это же время пройдёт торжественное мероприятие по присвоению имени поэта и воина И. Н. Григорьева библиотеке – центру общения и информации (улица Юбилейная, 87а)

В 11:00 начнет работу праздничная программа «Град Скобаря» (Финский парк у Троицкого моста).

В 12:00 можено будет посетить интерактивную площадку «Центр науки и спорта - «Без Предела» (киберспорт (4 игровых пк), виртуальные танцы, очки виртуальной реальности, дельтаплан, леготека, 3D ручка, робототехника, научные представления, мастер классы и призы). Интерактивная площадка компании «Ростелеком». Площадка за памятником княгине Ольге в Детском парке.

В 13:00 состоится церемония открытия праздника. Объявление о новорожденных в День города. Чествование молодоженов. Праздничное шествие псковичей и гостей города «Псков Великий» (Октябрьская площадь, памятник княгине Ольге, Зеленый театр).

В 13:30 начнется праздничная концертно-интерактивная программа «С Днем Рождения, любимый город!» (Октябрьская площадь).

В 14:00 псковичей и гостей города приглашают интерактивный бал для детей и взрослых «Вальс и контрданс! Танцы и игры, все легко и по-летнему свежо!» (улица Пушкина (около ЦСМ)

В 14:00 начнется праздничная программа с церемониалом присуждения звания «Почетный гражданин города Пскова» «И будет град велик и славен!» Концерт-подарок Заслуженной артистки России М. Курчавовой (Зеленый театр)

С 14:00 до 18:00 пройдёт Всероссийский фестиваль красок (Финский парк у Троицкого моста)

В 15:00 органиазторы подготовили ттворческий марафон в Детском парке «Территория лета».

В 17:00 - интерактивно-концертная программа «Люблю тебя, мой город над Великой!» (набережная реки Великой, улица Детская, амфитеатр).

В 19:30 - концертная программа «Песни июльского вечера» (Зеленый театр).

В 20:00 пройдёт Фестиваль водных фонариков (Золотая набережная).

Кроме того, с 13:30 до 22:00 на Октябрьской площади состоится зажигательная танцевальная программа «Live!» с живым исполнением популярных хитов при поддержке Медиахолдинга Псковской области. Программу подготовило управление культуры администрации Пскова и продюсерский центр «Королёв продакшн»:

С 13:30 до 16:00 – «Семейные забавы» с конкурсными и викторинными программами, выступлением коллективов.

С 16:00 до 19:00 – «Танцплощадка 80-х» с Вокально-инструментальным ансамблем.

С 19:00 – 21:00 – концерт «Псков фестивальный».

С 21:00 – 22:00 с концертом выступит московский певец Александр Айвазов.

В рамках работы центральной площадки праздника будут организованы интерактивные зоны и фото-уголки от партнеров и спонсоров мероприятия, самые активные зрители смогут выиграть призы и подарки.

В 23:00 на набережной реки Великой прогремит праздничный салют.