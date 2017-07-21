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Пытаясь оформить путевку в пансионат на море, великолучанка лишилась 60 тысяч

В Великих Луках мошенники ввели в заблуждение местную жительницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В конце апреля женщина забронировала через один из сайтов в Интернете путевку в пансионат на черноморском побережье. Переписку с его администратором она вела в Сети и на указанный счет перечислила около 60 тысяч рублей. Однако, через некоторое время этот сайт оказался заблокированным. На телефонные звонки великолучанке тоже никто не отвечал. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась за помощью в полицию.

По данному факту в ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело.

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