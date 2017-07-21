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Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в Пскове тысячерублевой фальшивой банкноты

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в Пскове тысячерублевой банкноты с признаками подделки, которая выявлена 20 июля в одном из финансовых учреждений города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность, - отметили в УМВД. - Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции по телефону 02».

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