0
13:08
Великолучанин завоевал бронзу на XXIII летних Сурдлимпийских играх
12:35
Петр Слепченко возглавил пансионат холдинга «Ленинец» в Ленобласти
10:52
После пересчета результатов абсолютным победителем «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» признан Азат Варданян
10:09
Организаторы: Исторический квест «Вот тот дом!» - отличная альтернатива корпоративу
09:47
Прокуратура обязала собственника «Электрона» привести в порядок территорию стадиона до конца июля
01:09
Автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017» (ВИДЕО)
23:14
Победителем автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ – 2017» стал Борис Антошкин
Еще новости
  • Коротко
Общество

После пересчета результатов абсолютным победителем «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» признан Азат Варданян

После пересчета результатов победителем конкурса городской парковки «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017», состоявшегося 20 июля на парковке ТРК «Акваполис» в Пскове, признан Азат Варданян, выступавший под номером 24 на автомобиле «Лада Приора».

Азат Варданян

Из-за технической ошибки Азата не пригласили для награждения непосредственно на площадке «ПАРК-ПРОФИ». Организаторы мероприятия уже связались с победителем и принесли ему свои извинения. Торжественное награждение состоится в редакции Псковского агентства информации в ближайшее время.

Итоговые результаты конкурса «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» выглядят следующим образом:

 

Имя

Марка машины

Упражнение №  1. Разворот

штраф за конус

Упражнение № 2. Заезд

штраф за конус

Упражнение № 3. Параллельная парковка

штраф за конус

Итоговое время

24

Варданян Азат

Lada Priora

39,82

 

74,94

 

23,56

 

138,32

28

Антошкин Борис

ВАЗ-2172 (Приора)

40,25

 

79,94

10

31,84

 

162,03

3

Веселов Денис

Lada Priora

49,56

10

80,44

0,5

23,06

 

163,56

2

Салахов Вадим

Mitsubishi

41,16

20

69,25

10

33,13

 

173,54

32

Никифоров Андрей

Ford Еscort

46,53

 

88,88

10

30,06

 

175,47

4

Гембух Сергей

ВАЗ-21074

45,63

 

85,54

1

24

20

176,17

15

Трифонова Юлия

Audi А4

48,85

0,5

93,31

 

39,59

 

182,25

14

Дмитриев Василий

Renault Logan

33,25

10

79

30

24,44

10

186,69

23

Карпов Игорь

Renault Logan

41,78

 

106,9

10

33,13

 

191,81

7

Комаров Евгений

Opel Astra

43,29

40

69,69

15

28,31

 

196,29

8

Вязьменов Арсений

Ford Mondeo

43,21

 

100,94

10

34,25

10

198,4

16

Виноградова Любовь

Chery Bonus 3

39,44

20

95,4

 

28,5

20

203,34

12

Дедовец Александр

ВАЗ-21070

41

 

104,59

20

31,12

10

206,71

20

Михайлов Павел

Сhevrolet Аveo

38,16

 

99,84

20

29,35

20

207,35

22

Костин Николай

Renault Logan

39,75

 

112,37

10

35,35

10

207,47

29

Михайлов Роман

Hyundai

41,6

 

104,41

15

28,12

20

209,13

6

Иванов Алексей

Audi A4

36,51

0,5

136

 

31,46

10

214,47

10

Миронов Валерий

Toyota Caldina

34,82

10

98,64

40

32,88

 

216,34

33

Павлов Михаил

Subaru Forester

32,43

10

74,94

60

22,91

20

220,28

5

Фадеев Иван

Мitsubishi Lancer 9

41,81

 

125,94

10

35,15

10

222,9

9

Назимов Дмитрий

Kia Spectra

41,87

 

109,07

30

33,91

20

234,85

27

Любинович Александр

Mercedes-Benz Vito

54,43

20

110,44

30

35,47

5

255,34

30

Мельник Сергей

Renault

42,5

1

163,97

 

44,56

20

272,03

17

Попова Елена

Volkswagen Golf Plus

55,5

 

137,06

40

47,97

 

280,53

13

Сидякин Константин

Citroen Berlingo

49,37

20

125,75

15

57,81

20

287,93

1

Сидоренко Александр

KIA pro_cee'd

41,38

10

125,16

50

38,12

30

294,66

25

Щербак Павел

Hyundai Santa Fe

80

10

112,41

40

38,5

20

300,91

21

Щербак Юрий

Audi АВС5

57,94

 

124,34

80

35,54

20

317,82

11

Шконда Владимир

Renault Logan

40,68

0

137,87

60

70,03

20

328,58

18

Юлия Ушакова

Mazda 6 (универсал)

116

 

257,77

40

96

20

529,77

Напомним, что конкурс мастерства парковки «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля проходил в 8-й раз. До финала дошли 30 человек. Победители были определены по сумме времени, затраченного на выполнение заданий, демонстрирующих навыки парковки, ежедневно применяемые в городе.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017»
Автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017» (ВИДЕО) Победителем автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ – 2017» стал Борис Антошкин Группа компаний «Савва» вручила спецприз отличившемуся в третьем упражнении участнику «ПАРК-ПРОФИ – 2017» Юлия Трифонова оказалась самой быстрой девушкой на «ПАРК-ПРОФИ» По итогам второго упражнения на конкурсе «ПАРК-ПРОФИ» лидером стал Азат Варданян Упражнение «разворот в ограниченном пространстве» на «ПАРК-ПРОФИ» быстрее всех выполнил Алексей Иванов Фестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017» стартовал в Пскове Большой розыгрыш призов ждёт участников и зрителей фестиваля «ПАРК-ПРОФИ» В картинг-клуб RPM Kart Pskov отправятся победители «ПАРК-ПРОФИ» Обладателями сертификатов на пиццу от кафе Juliette смогут стать гости фестиваля «ПАРК-ПРОФИ»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Великолучанин завоевал бронзу на XXIII летних Сурдлимпийских играх
21 июля 2017
Великолучанин завоевал бронзу на XXIII летних Сурдлимпийских играх
Петр Слепченко возглавил пансионат холдинга «Ленинец» в Ленобласти
21 июля 2017
Петр Слепченко возглавил пансионат холдинга «Ленинец» в Ленобласти 5
После пересчета результатов абсолютным победителем «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» признан Азат Варданян
21 июля 2017
После пересчета результатов абсолютным победителем «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» признан Азат Варданян
Организаторы: Исторический квест «Вот тот дом!» - отличная альтернатива корпоративу
21 июля 2017
Организаторы: Исторический квест «Вот тот дом!» - отличная альтернатива корпоративу
Прокуратура обязала собственника «Электрона» привести в порядок территорию стадиона до конца июля
21 июля 2017
Прокуратура обязала собственника «Электрона» привести в порядок территорию стадиона до конца июля 1
Автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017» (ВИДЕО)
21 июля 2017
Автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017» (ВИДЕО)
Победителем автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ – 2017» стал Борис Антошкин
20 июля 2017
Победителем автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ – 2017» стал Борис Антошкин
Юлия Трифонова оказалась самой быстрой девушкой на «ПАРК-ПРОФИ»
20 июля 2017
Юлия Трифонова оказалась самой быстрой девушкой на «ПАРК-ПРОФИ»

Идет загрузка...