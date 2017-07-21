После пересчета результатов абсолютным победителем «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» признан Азат Варданян
После пересчета результатов победителем конкурса городской парковки «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017», состоявшегося 20 июля на парковке ТРК «Акваполис» в Пскове, признан Азат Варданян, выступавший под номером 24 на автомобиле «Лада Приора».
Из-за технической ошибки Азата не пригласили для награждения непосредственно на площадке «ПАРК-ПРОФИ». Организаторы мероприятия уже связались с победителем и принесли ему свои извинения. Торжественное награждение состоится в редакции Псковского агентства информации в ближайшее время.
Итоговые результаты конкурса «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» выглядят следующим образом:
|
|
Имя
|
Марка машины
|
Упражнение № 1. Разворот
|
штраф за конус
|
Упражнение № 2. Заезд
|
штраф за конус
|
Упражнение № 3. Параллельная парковка
|
штраф за конус
|
Итоговое время
|
24
|
Варданян Азат
|
Lada Priora
|
39,82
|
|
74,94
|
|
23,56
|
|
138,32
|
28
|
Антошкин Борис
|
ВАЗ-2172 (Приора)
|
40,25
|
|
79,94
|
10
|
31,84
|
|
162,03
|
3
|
Веселов Денис
|
Lada Priora
|
49,56
|
10
|
80,44
|
0,5
|
23,06
|
|
163,56
|
2
|
Салахов Вадим
|
Mitsubishi
|
41,16
|
20
|
69,25
|
10
|
33,13
|
|
173,54
|
32
|
Никифоров Андрей
|
Ford Еscort
|
46,53
|
|
88,88
|
10
|
30,06
|
|
175,47
|
4
|
Гембух Сергей
|
ВАЗ-21074
|
45,63
|
|
85,54
|
1
|
24
|
20
|
176,17
|
15
|
Трифонова Юлия
|
Audi А4
|
48,85
|
0,5
|
93,31
|
|
39,59
|
|
182,25
|
14
|
Дмитриев Василий
|
Renault Logan
|
33,25
|
10
|
79
|
30
|
24,44
|
10
|
186,69
|
23
|
Карпов Игорь
|
Renault Logan
|
41,78
|
|
106,9
|
10
|
33,13
|
|
191,81
|
7
|
Комаров Евгений
|
Opel Astra
|
43,29
|
40
|
69,69
|
15
|
28,31
|
|
196,29
|
8
|
Вязьменов Арсений
|
Ford Mondeo
|
43,21
|
|
100,94
|
10
|
34,25
|
10
|
198,4
|
16
|
Виноградова Любовь
|
Chery Bonus 3
|
39,44
|
20
|
95,4
|
|
28,5
|
20
|
203,34
|
12
|
Дедовец Александр
|
ВАЗ-21070
|
41
|
|
104,59
|
20
|
31,12
|
10
|
206,71
|
20
|
Михайлов Павел
|
Сhevrolet Аveo
|
38,16
|
|
99,84
|
20
|
29,35
|
20
|
207,35
|
22
|
Костин Николай
|
Renault Logan
|
39,75
|
|
112,37
|
10
|
35,35
|
10
|
207,47
|
29
|
Михайлов Роман
|
Hyundai
|
41,6
|
|
104,41
|
15
|
28,12
|
20
|
209,13
|
6
|
Иванов Алексей
|
Audi A4
|
36,51
|
0,5
|
136
|
|
31,46
|
10
|
214,47
|
10
|
Миронов Валерий
|
Toyota Caldina
|
34,82
|
10
|
98,64
|
40
|
32,88
|
|
216,34
|
33
|
Павлов Михаил
|
Subaru Forester
|
32,43
|
10
|
74,94
|
60
|
22,91
|
20
|
220,28
|
5
|
Фадеев Иван
|
Мitsubishi Lancer 9
|
41,81
|
|
125,94
|
10
|
35,15
|
10
|
222,9
|
9
|
Назимов Дмитрий
|
Kia Spectra
|
41,87
|
|
109,07
|
30
|
33,91
|
20
|
234,85
|
27
|
Любинович Александр
|
Mercedes-Benz Vito
|
54,43
|
20
|
110,44
|
30
|
35,47
|
5
|
255,34
|
30
|
Мельник Сергей
|
Renault
|
42,5
|
1
|
163,97
|
|
44,56
|
20
|
272,03
|
17
|
Попова Елена
|
Volkswagen Golf Plus
|
55,5
|
|
137,06
|
40
|
47,97
|
|
280,53
|
13
|
Сидякин Константин
|
Citroen Berlingo
|
49,37
|
20
|
125,75
|
15
|
57,81
|
20
|
287,93
|
1
|
Сидоренко Александр
|
KIA pro_cee'd
|
41,38
|
10
|
125,16
|
50
|
38,12
|
30
|
294,66
|
25
|
Щербак Павел
|
Hyundai Santa Fe
|
80
|
10
|
112,41
|
40
|
38,5
|
20
|
300,91
|
21
|
Щербак Юрий
|
Audi АВС5
|
57,94
|
|
124,34
|
80
|
35,54
|
20
|
317,82
|
11
|
Шконда Владимир
|
Renault Logan
|
40,68
|
0
|
137,87
|
60
|
70,03
|
20
|
328,58
|
18
|
Юлия Ушакова
|
Mazda 6 (универсал)
|
116
|
|
257,77
|
40
|
96
|
20
|
529,77
Напомним, что конкурс мастерства парковки «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля проходил в 8-й раз. До финала дошли 30 человек. Победители были определены по сумме времени, затраченного на выполнение заданий, демонстрирующих навыки парковки, ежедневно применяемые в городе.