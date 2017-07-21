После пересчета результатов абсолютным победителем «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» признан Азат Варданян

10:52, 21 июля 2017, ПАИ

После пересчета результатов победителем конкурса городской парковки «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017», состоявшегося 20 июля на парковке ТРК «Акваполис» в Пскове, признан Азат Варданян, выступавший под номером 24 на автомобиле «Лада Приора».

Из-за технической ошибки Азата не пригласили для награждения непосредственно на площадке «ПАРК-ПРОФИ». Организаторы мероприятия уже связались с победителем и принесли ему свои извинения. Торжественное награждение состоится в редакции Псковского агентства информации в ближайшее время.

Итоговые результаты конкурса «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» выглядят следующим образом:

Имя Марка машины Упражнение № 1. Разворот штраф за конус Упражнение № 2. Заезд штраф за конус Упражнение № 3. Параллельная парковка штраф за конус Итоговое время 24 Варданян Азат Lada Priora 39,82 74,94 23,56 138,32 28 Антошкин Борис ВАЗ-2172 (Приора) 40,25 79,94 10 31,84 162,03 3 Веселов Денис Lada Priora 49,56 10 80,44 0,5 23,06 163,56 2 Салахов Вадим Mitsubishi 41,16 20 69,25 10 33,13 173,54 32 Никифоров Андрей Ford Еscort 46,53 88,88 10 30,06 175,47 4 Гембух Сергей ВАЗ-21074 45,63 85,54 1 24 20 176,17 15 Трифонова Юлия Audi А4 48,85 0,5 93,31 39,59 182,25 14 Дмитриев Василий Renault Logan 33,25 10 79 30 24,44 10 186,69 23 Карпов Игорь Renault Logan 41,78 106,9 10 33,13 191,81 7 Комаров Евгений Opel Astra 43,29 40 69,69 15 28,31 196,29 8 Вязьменов Арсений Ford Mondeo 43,21 100,94 10 34,25 10 198,4 16 Виноградова Любовь Chery Bonus 3 39,44 20 95,4 28,5 20 203,34 12 Дедовец Александр ВАЗ-21070 41 104,59 20 31,12 10 206,71 20 Михайлов Павел Сhevrolet Аveo 38,16 99,84 20 29,35 20 207,35 22 Костин Николай Renault Logan 39,75 112,37 10 35,35 10 207,47 29 Михайлов Роман Hyundai 41,6 104,41 15 28,12 20 209,13 6 Иванов Алексей Audi A4 36,51 0,5 136 31,46 10 214,47 10 Миронов Валерий Toyota Caldina 34,82 10 98,64 40 32,88 216,34 33 Павлов Михаил Subaru Forester 32,43 10 74,94 60 22,91 20 220,28 5 Фадеев Иван Мitsubishi Lancer 9 41,81 125,94 10 35,15 10 222,9 9 Назимов Дмитрий Kia Spectra 41,87 109,07 30 33,91 20 234,85 27 Любинович Александр Mercedes-Benz Vito 54,43 20 110,44 30 35,47 5 255,34 30 Мельник Сергей Renault 42,5 1 163,97 44,56 20 272,03 17 Попова Елена Volkswagen Golf Plus 55,5 137,06 40 47,97 280,53 13 Сидякин Константин Citroen Berlingo 49,37 20 125,75 15 57,81 20 287,93 1 Сидоренко Александр KIA pro_cee'd 41,38 10 125,16 50 38,12 30 294,66 25 Щербак Павел Hyundai Santa Fe 80 10 112,41 40 38,5 20 300,91 21 Щербак Юрий Audi АВС5 57,94 124,34 80 35,54 20 317,82 11 Шконда Владимир Renault Logan 40,68 0 137,87 60 70,03 20 328,58 18 Юлия Ушакова Mazda 6 (универсал) 116 257,77 40 96 20 529,77

Напомним, что конкурс мастерства парковки «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля проходил в 8-й раз. До финала дошли 30 человек. Победители были определены по сумме времени, затраченного на выполнение заданий, демонстрирующих навыки парковки, ежедневно применяемые в городе.