Нетрезвый водитель из Новоржевского района задержан в Пскове

12:23, 21 июля 2017, ПАИ

Ночью 20 июля в Пскове у дома по Ленинградскому шоссе установлен нетрезвый 42-летний житель Новоржевского района на «Мерседес Бенц», который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.