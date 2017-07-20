Разные города мира с крыш самых высоких здания увидят псковичи

11:11, 21 июля 2017, ПАИ

Со 2 августа по 13 сентября в Пскове в галерее «Цех» будет проходить выставка «ON THE ROOFS» («НА КРЫШАХ»).

Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области, после успешной серии выставок в Европе, Москве и Санкт-Петербурге фотографы Виталий Раскалов и Вадим Махоров подготовили масштабный проект для жителей городов России. Они покажут свои лучшие работы за 10 лет путешествий по всему миру.

«Фотографы забираются на крыши самых высоких зданий всего мира, перекрытия мостов и индустриальные объекты и там, на вершине, делают неповторимые фотографии. Их снимки запечатлевают не только удивительную красоту мегаполиса с уникального ракурса, но и сам момент покорения вершины, сопровождающийся потрясающей гаммой чувств», - рассказали в Театрально-концертной дирекции.

На выставке в Пскове каждый посетитель сможет почувствовать себя на вершине небоскреба благодаря разнообразию визуальных и звуковых эффектов, обещают организаторы. Помимо сотни лучших фотографий для гостей будут подготовлены специальное 3d пространство для фото, видеоролики с места событий и интервью с фотографами, презентация видео от самих фотографов.

Вход на выставку будет платным. Купить билет можно будет при входе в галерею «Цех». Цена билета составит от 150 до 200 рублей.

Экспозиция будет открыта ежедневно с 15:00 до 20:00.

«Фотографии Виталия Раскалова и Вадима Махорова не просто красивые городские пейзажи, эстетически привлекательные ландшафты, - это метафоры, образы свободы и воли к победе, которые помогают людям преодолевать сложности и двигаться к своим мечтам и целям!», - отметили организаторы выставки.

Фотографии и видео Виталия Раскалова и Вадима Махорова пользуются успехом во всём мире, получают престижные награды на международных конкурсах, видео с момента покорения вершины башни в Шанхае посмотрело 10% всего населения планеты. Фотографы сотрудничают с самыми известными брендами и компаниями Land Rover, Timberland, S7airlines, Theraflu, Megafon, Canon.

Фотосалон Trienberg super circuit вручил фотографам золотую медаль за серию снимков российской промышленности и бронзовую за кадр с вершины Кельнского собора.

Виталий Раскалов и Вадим Махоров реализовали много выставочных проектов:

Москва-Сити: «Высота 506». Выставка Виталия Раскалова – Москва, 2012

Лофт-проект "Этажи": «Звездные Войны». Выставка Виталия Раскалова - Санкт-Петербург, 2012

Выставка Виталия Раскалова и Вадима Махорова для русского географического общества: «Высотный Петербург» - Санкт-Петербург, 2012

Красноярская краевая филармония БКЗ: Выставка Вадима Махорова – Красноярск, 2012

Арт-причал: «Urban Exploration». Выставка Виталия Раскалова и Вадима Махорова – Киев, 2014

Collab Gallery: «Rule of Three». Выставка Виталия Раскалова и Вадима Махорова – Мюнхен, 2014

Collab Gallery: «Ontheroofs». Выставка Виталия Раскалова и Вадима Махорова – Мюнхен, 2015

Эрарта: «На высоте». Выставка Виталия Раскалова и Вадима Махорова — Санкт-Петербург, 2016

Дом Картин: «На высоте». Выставка Виталия Раскалова и Вадима Махорова — Минск, 2016/