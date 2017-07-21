Активисты ОНФ инициировали обсуждение организации оказания педиатрической помощи в Псковской районной поликлинике

11:24, 21 июля 2017, ПАИ

На площадке регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках расширенного заседания региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» состоялось обсуждение сложившейся в Псковской районной поликлинике ситуации, где мамы с детьми вынуждены стоять в многочасовых очередях на прием к педиатру. В обсуждении приняли участие представители поликлиники, администрации района, профильного комитета администрации региона, медицинского сообщества, общественники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«Территория обслуживания районной поликлиникой увеличивается, и связано это с активной многоэтажной застройкой Псковского района, где растет количество молодых семей с детьми. Назрела необходимость принимать какие-то меры. Наша цель – найти пути выхода из сложившейся ситуации», – прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Ульяна Михайлова.

В настоящее время к Псковской районной поликлинике прикреплено 5357 детей, при этом норма на участкового педиатра, работающего на одну ставку – 800 детей. В поликлинике 6,6 ставки педиатра, а фактически заняты 1,5 ставки – работает один врач.

Решить проблему очередей могли бы кадры, но привлечь на работу врачей непросто. Руководство учреждения здравоохранения отмечает, что, несмотря на статус районной поликлиники, территориально она расположена в городской черте, поэтому меры социальной поддержки, которые полагаются врачам в сельской местности, в данном случае не предусмотрены, в том числе и участие в федеральной программе «Земский доктор». Несмотря на то, что районные власти готовы предоставить служебное жилье, многие выпускники медицинских вузов трудоустраиваются в мегаполисах.

Чиновники от здравоохранения отметили, что укрепить педиатрическое звено можно опытными фельдшерами, однако средний возраст таких специалистов в регионе за 50 лет, а работа на участке весьма хлопотная.

Договориться о сотрудничестве с коммерческими медицинскими учреждениями на условиях государственно-частного партнерства сложно – никто не хочет брать на себя участок за возмещение по линии страховой медицины.

Одним из путей решения проблемы могло бы стать открытие амбулатории и кабинета педиатра непосредственно в инфраструктуре новых жилых кварталов областного центра, но территориально расположенных в Псковском районе. Для этого нужны соответствующие нормативам оснащенные помещения и соответствующее финансовое обеспечение.

Участники заседания сошлись во мнении, что сложившая локальная проблема затрагивает общую ситуацию в здравоохранении региона. «Выстроился целый ряд актуальных вопросов, которые необходимо решать на муниципальном, региональном, и, возможно даже, федеральном уровне. В ближайшее время мы намерены провести анкетирование специалистов отрасли, которых попросим озвучить свои идеи. Эти предложения сведем, обработаем и выработаем конкретные инициативы», – сказала Михайлова.

Активисты Народного фронта в Псковской области приступают к проведению мониторинга в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества», в ходе которого будет проведен опрос посетителей поликлиник с целью выявления недостатков в работе медучреждений. Собранные данные также помогут в выработке предложений по качеству организации работы учреждений здравоохранения.