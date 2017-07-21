В третью смену работы загородных лагерей специалисты «Псковэнерго» продолжают встречи с детьми

11:19, 21 июля 2017, ПАИ

В этом году в каждую из летних смен работы загородных лагерей отдыха и оздоровления специалисты ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» организуют встречи с детьми и напоминают им основные правила электробезопасности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергокомпании, 20 июля работники Северных электрических сетей «Псковэнерго» провели занятие для маленьких пациентов третьей летней смены детского оздоровительного санатория «Сосновый бор» в Черёхе. В интерактивной форме многие из ребят нового заезда впервые узнали, а кто-то повторил основные правила электробезопасности.

Подробно энергетики остановились на вопросах правильного обращения с электроприборами, поведения во время грозы и вблизи потенциально опасных энергообъектов. На конкретных примерах и в доступной форме они объяснили ребятам, как действовать при угрозе поражения электрическим током, как избежать трагедии, если рядом упал оборванный провод, учили выходить из опасной зоны «гусиным» шагом.

В проведении занятия приняли участие находившиеся на смене электромонтеры оперативно-выездной бригады Андрей Григорьев и Александр Кривцов. Они продемонстрировали ребятам специальную дугостойкую одежду и обустройство бригадного автомобиля. С особым интересом дети знакомились с инструментами и примеряли средства индивидуальной защиты, которые используют в своей повседневной работе современные российские энергетики.

В завершении занятия ребята получили красочные тетради и закладки с памятками по электробезопасности. Ранее персоналу санатория были переданы тематические плакаты для размещения на информационных стендах.

Работа по пропаганде электробезопасного поведения проводится на территории ответственности филиала «Псковэнерго» в рамках реализации Комплексной программы МРСК Северо-Запада по профилактике детского электротравматизма.