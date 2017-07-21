0
13:08
Великолучанин завоевал бронзу на XXIII летних Сурдлимпийских играх
12:35
Петр Слепченко возглавил пансионат холдинга «Ленинец» в Ленобласти
10:52
После пересчета результатов абсолютным победителем «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» признан Азат Варданян
10:09
Организаторы: Исторический квест «Вот тот дом!» - отличная альтернатива корпоративу
09:47
Прокуратура обязала собственника «Электрона» привести в порядок территорию стадиона до конца июля
01:09
Автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017» (ВИДЕО)
23:14
Победителем автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ – 2017» стал Борис Антошкин
Еще новости
Общество

Земля из приморского посёлка Ольга пополнит Священный холм в Изборске

С 22 по 24 июля в Псковской области пройдёт форум «Имена в истории России», приуроченный к Дню памяти святой равноапостольной великой княгини российской Ольги. В нем примут участие члены Совета регионов Российского союза туриндустрии — представители туристических ведомств, учреждений и организаций — субъектов Российской Федерации от Калининграда до Владивостока и представители Министерства культуры РФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

В рамках форума состоится церемониал землеприношения к Священному холму в Изборске. Члены Дальневосточного регионального отделения Российского союза туриндустрии доставят землю из поселка Ольга Приморского края, расположенного на берегу Ольгинской бухты Японского моря. В  День памяти святой Ольги земля с родины княгини в деревне Выбуты будет передана в Ольгинскую бухту Приморья.

Также на форуме состоится дискуссия о роли исторических имен и выдающихся личностей в истории и методике привлечения туристических потоков. Специалисты обсудят за круглым столом взаимодействие турбизнеса и региональных органов исполнительной власти в сфере туризма.

Организаторы форума «Имена в истории России» — Государственный комитет Псковской области по культуре и Российский союз туриндустрии при поддержке Министерства культуры РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Великолучанин завоевал бронзу на XXIII летних Сурдлимпийских играх
21 июля 2017
Великолучанин завоевал бронзу на XXIII летних Сурдлимпийских играх
Петр Слепченко возглавил пансионат холдинга «Ленинец» в Ленобласти
21 июля 2017
Петр Слепченко возглавил пансионат холдинга «Ленинец» в Ленобласти 5
После пересчета результатов абсолютным победителем «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» признан Азат Варданян
21 июля 2017
После пересчета результатов абсолютным победителем «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» признан Азат Варданян
Организаторы: Исторический квест «Вот тот дом!» - отличная альтернатива корпоративу
21 июля 2017
Организаторы: Исторический квест «Вот тот дом!» - отличная альтернатива корпоративу
Прокуратура обязала собственника «Электрона» привести в порядок территорию стадиона до конца июля
21 июля 2017
Прокуратура обязала собственника «Электрона» привести в порядок территорию стадиона до конца июля 1
Автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017» (ВИДЕО)
21 июля 2017
Автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017» (ВИДЕО)
Победителем автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ – 2017» стал Борис Антошкин
20 июля 2017
Победителем автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ – 2017» стал Борис Антошкин
Юлия Трифонова оказалась самой быстрой девушкой на «ПАРК-ПРОФИ»
20 июля 2017
Юлия Трифонова оказалась самой быстрой девушкой на «ПАРК-ПРОФИ»

Идет загрузка...