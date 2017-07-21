Земля из приморского посёлка Ольга пополнит Священный холм в Изборске

11:52, 21 июля 2017, ПАИ

С 22 по 24 июля в Псковской области пройдёт форум «Имена в истории России», приуроченный к Дню памяти святой равноапостольной великой княгини российской Ольги. В нем примут участие члены Совета регионов Российского союза туриндустрии — представители туристических ведомств, учреждений и организаций — субъектов Российской Федерации от Калининграда до Владивостока и представители Министерства культуры РФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

В рамках форума состоится церемониал землеприношения к Священному холму в Изборске. Члены Дальневосточного регионального отделения Российского союза туриндустрии доставят землю из поселка Ольга Приморского края, расположенного на берегу Ольгинской бухты Японского моря. В День памяти святой Ольги земля с родины княгини в деревне Выбуты будет передана в Ольгинскую бухту Приморья.

Также на форуме состоится дискуссия о роли исторических имен и выдающихся личностей в истории и методике привлечения туристических потоков. Специалисты обсудят за круглым столом взаимодействие турбизнеса и региональных органов исполнительной власти в сфере туризма.

Организаторы форума «Имена в истории России» — Государственный комитет Псковской области по культуре и Российский союз туриндустрии при поддержке Министерства культуры РФ.