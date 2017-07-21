Более 17,5 млрд рублей получили псковские пенсионеры за полгода

12:07, 21 июля 2017, ПАИ

Пенсионерам Псковской области в первом полугодии 2017 года были выплачены в сумме 17,5 млрд рублей. Это расходы на пенсионное обеспечение, расходы на ежемесячные денежные выплаты и улучшение материального положения некоторых категорий граждан РФ, выплата федеральной социальной доплаты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

На 1 июля 2017 года средний размер страховой пенсии по старости в Псковской области составил 12 тыс. 567,9 рублей, а средний размер социальной пенсии – 7 тыс. 845,4 рубля.

Напомним, что в 2017 году страховые пенсии были проиндексированы на 5,4% с 1 февраля, а также была увеличена стоимость пенсионного коэффициента, которая с 1 апреля составила 78,58 рубля. Кроме того, с 1 апреля были увеличены социальные пенсии на 1,5%.

Что касается дальнейшего повышения пенсий, у пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов.