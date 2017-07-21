Победители проекта «Битва Талантов» выступят в День города в Пскове

12:48, 21 июля 2017, ПАИ

В рамках праздничной программы в День города, 22 июля, в Пскове на Октябрьской площади выступят финалисты и победители проекта «Битва Талантов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

«Праздничную программу центральной площадки украсят выступления участников реалити-проекта «Битва талантов» разных сезонов. Среди участников концерта: Леонид Плохов с композициями собственного сочинения, которые будут исполнены под гитару, Алексей Трофименко с популярными композициями», - рассказали организаторы.

Кроме того, школа танцев «Dance Family» выступит с актуальными танцевальными номерами в нескольких музыкальных направлениях, а победительница второго сезона проекта, - Виталина Карелкина, исполнит уникальные вокальные композиции.

Начало концертной программы в 13:30.

Напомним, 22 июля на Октябрьской площади в Пскове при поддержке Медиахолдинга Псковской области состоится большой праздничный концерт. Программу подготовит управление культуры администрации Пскова и продюсерский центр «Королёв продакшн».

Добавим, в рамках работы центральной площадки праздника будут организованы интерактивные зоны и фото-уголки от партнеров и спонсоров мероприятия, самые активные зрители смогут выиграть призы и подарки.