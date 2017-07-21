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Общество

Петр Слепченко возглавил пансионат холдинга «Ленинец» в Ленобласти

Экс-глава администрации Пскова Петр Слепченко стал гендиректором ЗАО «Пансионат «Ленинградец» холдинговой компании «Ленинец». Как сообщил Псковскому агентству информации сам Петр Слепченко, назначение произошло в ноябре 2016 года.

Пётр Слепченко

Совладельцами пансионата являются АО «Здоровье», ОАО «Ленинец»-холдинг» и ОАО «Завод «Радиоприбор». Как сообщается на сайте компании, «база отдыха и детский оздоровительный лагерь «Ленинградец» - это два трехэтажных гостиничных комплекса на 300 и 200 мест круглогодичного действия, расположенный в 60-ти километрах от Санкт-Петербурга».

Напомним, Петр Слепченко с августа 2009 года занимал пост начальника контрольного управления администрации Псковской области. С января 2010 года являлся заместителем руководителя аппарата администрации Псковской области. С августа 2010 по май 2012 года – занимал пост главы администрации города Пскова.

С 2012 по март 2015 года - уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области. С апреля 2015 года – генеральный директор завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо». В августе 2016 года стало известно, что он покинул эту должность. 

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