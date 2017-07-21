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Общество

Псковичи ознакомились с работой псковских теплосетей

Специалисты Союза собственников недвижимости Псковской области и проекта «Школа грамотного потребителя» организовали для участников проекта «Университет третьего возраста – факультет ЖКХ» экскурсию на муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе проекта.

Псковичи познакомились с деятельностью ресурсоснабжающей организации, с работой котельного оборудования, обсудили с сотрудниками предприятия вопросы организации отопительного сезона в городе, а также тарифы на горячую воду и отопление. Участники проекта смогли не только увидеть всю работу предприятия изнутри, но и пообщались со специалистами, задали им вопросы о подаче тепла в квартиры.

Отметим, проект «Университет третьего возраста – факультет ЖКХ» Общественного молодежного движения «Лига молодежи Псковской области» направлен на стимулирование собственников и нанимателей жилья к объединению для управления многоквартирными домами, созданию институтов самоуправления.

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