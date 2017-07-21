Трех незаконно скупающих металлолом азербайджанцев задержали в Плюсском районе

13:42, 21 июля 2017, ПАИ

19 июля в Плюсском районе в автомобиле ГАЗ-3302 были задержаны трое граждан Республики Азербайджан, которые вели незаконную скупку изделий из черного и цветного металла с целью дальнейшей перепродажи металла у местных жителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники миграционного пункта отделения полиции по Плюсскому району при проведении совместной с УГИБДД проверки автотранспортных средств на трассе Санкт-Петербург – Киев в районе поселка Заплюсье проверили законность пребывания на территории Российской Федерации трех граждан Республики Азербайджан.

В ходе разбирательства было установлено, что эти иностранные граждане не имеют разрешительных документов ни на перевозку соответствующего груза, ни на осуществление трудовой деятельности на территории России. В отношении водителя автотранспортного средства составили административный протокол части 2 статьи 12.3 КоАП РФ с процедурой изъятия груза, а также три административных протокола по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ на каждого гражданина Азербайджана за незаконное осуществление трудовой деятельности с наложением штрафных санкций на общую сумму 6 тысяч рублей.

Кроме того, отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову в административном порядке по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ наказал работодателя, который привлек к трудовой деятельности на строительстве частного домовладения в Псковском районе двух граждан Таджикистана, не имевших документов, разрешающих трудоустройство на территории Российской Федерации. В пределах санкции статьи 18.15 КоАП РФ в отношении работодателя вынесено решение о наложении двух административных штрафов в сумме 2 тысячи рублей.

Всего за истекший период 2017 года за нарушение федерального законодательства в сфере использования иностранной рабочей силы к ответственности привлечены 130 иностранных граждан и лиц без гражданства и 181 работодатель. Наложено административных штрафов на сумму более 1,2 миллиона рублей.

В связи с этим, управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области напоминает, что по проблеме привлечения и использования иностранной рабочей силы можно обращаться по телефонам: 59-64-56, 59-64-52, а также в территориальные подразделения по вопросам миграции по месту жительства.

По вопросам проверки законности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами рекомендуем обращаться по телефону доверия УМВД России по Псковской области 59-22-33, а также в отдел иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Псковской области по телефону 59-64-25.