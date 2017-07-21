Более 12 тысяч заявлений на регистрацию прав приняла Псковская кадастровая палата во втором квартале

13:13, 21 июля 2017, ПАИ

С апреля по июнь филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области принял более 12 тыс. заявлений на государственный кадастровый учет (ГКУ), государственную регистрацию прав и совместную процедуру кадастрового учета и регистрации прав, а также более 11 тыс. запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской кадастровой палате, за аналогичный период прошлого года были приняты свыше 25 тысяч заявлений на регистрацию прав.

«Уменьшение количества принятых филиалом заявлений в 2017 году связано с началом активной работы сети Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и развитием «бесконтактных технологий», - отметили в палате.

Там подчеркнули, что в 2017 году значительно увеличилось количество документов, подготовленных в электронном виде. «Это указывает на активное развитие и популяризацию электронных сервисов Росреестра, позволяющих получить государственные услуги, не выходя из дома», - уверены в кадастровой палате.

В целом, за второй квартал филиал предоставил почти в 1,5 раза больше сведений из ЕГРН в виде электронного документа, нежели в виде бумажного. За аналогичный период 2016 года в электронном виде было предоставлено сведений в 2 раза больше, чем в бумажном.

Кроме того, с апреля по июнь на личном приёме у сотрудников филиала побывали 380 человек, из них 36 встретились с руководством. Также были рассмотрены 52 запроса граждан через Единую систему регистрации и обработки обращений. Псковичей, в основном, волнуют вопросы, касающиеся постановки земельного участка или объекта недвижимости на государственный кадастровый учет, установления границ, предоставления сведений из ЕГРН, определения кадастровой стоимости и т. д.

Филиал ежемесячно проводит «горячие линии» по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество. Отметим, что можно предложить собственную тему в рамках «горячей линии» филиала, направив информацию на адрес электронной почты fgu600613@60.kadastr.ru

Напомним, что государственные услуги Росреестра заявители могут получить лично, обратившись в офисы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области или офисы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Также можно получить государственные услуги Росреестра в электронном виде посредством портала государственных услуг Росреестра или портала госуслуг.