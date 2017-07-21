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Спорт

Пскович вышел в финал Первенства мира по гребле в Болгарии

Мужская парная четверка сборной России, в составе которой псковский спортсмен Сорин Павел, пробилась в полуфинал Первенства мира по гребному спорту среди молодежных сборных (до 23 лет), которое 19-23 июля проходит в Пловдиве (Болгария).

Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Первенство мира до 23 лет проводится в 21 классе лодок и открыт для всех стран-членов Международной федерации гребли (FISA) для спортсменов в возрасте до 23 лет. Участие в нем принимают около 850 спортсменов из 54 стран.

Российские гребцы заявлены в 10 классах лодок: BLM2x, BLW1x, BLW2x, BM1x, BM4x, BM8+, BW1x, BW2-, BW2x и BW8+. Всего в заявку национальной команды попали 34 спортсмена.

Финалы состоятся 22 и 23 июля.

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