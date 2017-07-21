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Пскович занял третье место на Первенстве России по велоспорту среди юниоров

Пскович Константин Некрасов занял третье место на Первенстве России по велосипедному спорту в олимпийских видах среди юниоров (17-18 лет), которое проходит 20-23 июля в Уфе. Об этом псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Участниками первенства стали свыше 100 спортсменов. 20 июля юниорам предстояло пройти индивидуальную гонку на время.  22 числа участников соревнований ждёт групповая гонка.

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