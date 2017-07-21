Выставка «Сталинград выстоял. Сталинград победил» открылась в Псковской областной библиотеке

13:47, 21 июля 2017, ПАИ

В Псковской областной библиотеке открылась выставка «Сталинград выстоял. Сталинград победил». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, в экспозиции представлена литература разных жанров: монографии, воспоминания, мемуары. В частности, вторая книга известного военного историка И. Б. Мощанского «1942-й. От трагедии Крыма до победы под Сталинградом», которая посвящена двум важным эпизодам Великой Отечественной войны - обороне Крыма и Сталинградской битве.

Кроме того, на выставке представлена книга Иоахима Видера «Сталинградская трагедия». Она состоит из двух частей. Первая представляет собой собрание непосредственных личных впечатлений человека, пережившего трагедию, а вторая — попытка критического осмысления роли немецких военных начальников в Сталинградской катастрофе — фельдмаршалов Паулюса и Манштейна, генерала Зейдлица.

Автор книги «Мы отстояли Сталинград» Антон Волченков, бывший артиллерист, участник Сталинградской битвы посвятил свой труд воинам Сталинградского, Юго–Западного, Донского фронтов, сражавшимся в 1942-1943 годах у рек Волги и Дона, в окрестностях Сталинграда и в самом городе. В книге приведены подлинные имена, фамилии солдат и офицеров, с которыми автор участвовал в боях. Книга издана в Пскове в 2003 году, в ней автор делится пережитым, рассказывает о судьбах участников боев, бытовых подробностях военных будней.

Выставка продлится до 30 июля. Все книги выдаются на дом.