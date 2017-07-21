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Общество

Псковский Роскомнадзор проведет День открытых дверей на тему защиты персональных данных

27 июля в Управлении Роскомнадзора по Псковской области пройдет традиционный День открытых дверей, посвящённый защите персональных данных. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители управления осветят основные направления деятельности в сфере защиты прав субъектов персональных данных по вопросам: подготовки уведомления об обработке персональных данных, способов направления уведомления, заполнению формы уведомления об обработке персональных данных и направления информационного письма о внесении изменений в сведения об операторе, содержащиеся в реестре операторов по обработке персональных данных.

Для участников мероприятия предусмотрена возможность получить разъяснения по основным вопросам в сфере защиты прав субъектов персональных данных. Вопросы необходимо предварительно направить на адрес электронный почты Управления: rsockanc60@rkn.gov.ru с пометкой «Для Дня открытых дверей».

К участию в Дне открытых дверей приглашаются все заинтересованные лица, деятельность которых связана с обработкой персональных данных, в том числе операторы, в отношении которых в текущем году управлением запланированы контрольно-надзорные мероприятия.

Мероприятие состоится 27 июля в 12:00 в здании Управления (Псков, ул. Советская, д. 49, 3 этаж). Для участия в необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону в Пскове: 33-10-22.

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