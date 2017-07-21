Псковским компаниям предлагают подписать Кодекс добросовестных практик Роскомнадзора

15:42, 21 июля 2017, ПАИ

Псковским компаниям и организациям предлагают подписать Кодекс добросовестных практик Роскомнадзора по персональным данным. Об этом Псковскому агентству сообщили в региональном управлении ведомства.

«Мировой и российский опыт показывают, что сегодня современные информационно-телекоммуникационные технологии, кроме прогрессивного и инновационного направления, связанного с предоставлением новых услуг и расширением возможностей для социально-экономического развития, могут нести реальные угрозы нарушения фундаментальных прав и свобод гражданина, безопасности общества и государства», - говорится в введении к документу.

Подписавшие его организации и компании тем самым соглашаются с тем, что максимально эффективное и безопасное использование возможностей интернета возможно при условии совместных усилий органов государственной власти, профессиональных, общественных и образовательных объединений и организаций, а также бизнес-сообщества.

Среди целей принятия Кодекса - формирование и обеспечение реализации условий для взаимодействия граждан, государства, общества и бизнеса; снижение рисков, связанных с неосведомленностью всех заинтересованных лиц об угрозах вмешательства в частную жизнь, о требованиях законодательства РФ, о рекомендациях и стандартах профессиональных объединений и лучших практиках по защите прав и свобод гражданина как субъекта персональных данных, в том числе путем медиаобразования; выявление, снижение и предупреждение рисков, связанных с возможным опасным и потенциально опасным контентом.

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