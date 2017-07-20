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Культура

Публикацию произведений псковичей начал сайт Союза писателей России

Сайт Союза писателей России «Российский писатель» начал публикацию произведений псковских литераторов. Тематическая подборка носит название «Из псковской тетради» и посвящена приближающемуся 50-летию Псковской областной писательской организации, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Союза писателей.

На сегодняшний день в «Псковской тетради» размещены произведения Анатолия Александрова, Игоря Исаева, Александра Казакова, Александра Павлова (Себежанина), Артёма Тасалова и Людмилы Тишаевой.

Планируется продолжение публикаций псковских писателей в этой тематической рубрике.

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