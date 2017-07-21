Псковский оператор связи заплатит 90 тысяч за то, что не ограничил доступ к запрещенной информации

14:16, 21 июля 2017, ПАИ

Решением Арбитражного суда Псковской области оператор связи ООО «ТВ-Медиа», осуществляющий деятельность в сфере телевизионного вещания, привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией). В связи с этим на компанию наложен штраф в размере 90000 рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе территориального управления Роскомнадзора, по результатам мониторинга выявлено, что оператор связи ООО «ТВ-Медиа» не осуществил ограничение доступа к запрещенной информации.