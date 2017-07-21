Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» откроется в Пушкинских Горах 26 июля

17:53, 21 июля 2017, ПАИ

С 26 по 31 июля в Пушкинских Горах пройдет ХVI Фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Доме детства и юношества «Радуга».

Участие в фестивале примут коллективы из Вологодской, Тверской, Псковской, Тульской, Челябинской областей и Пермского края. «Это как уже знакомые псковичам коллективы, так и приехавшие впервые», - отметили организаторы.

Практически ежегодно участвуют в фестивале фольклорный ансамбль Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого и ансамбль из Твери «Ладушки», в этом году бывшие участники этого ансамбля выступят в составе «Слетелье». Второй раз в фестивале примет участие фольклорный ансамбль «Юрьев день» Вентспилской школы № 2 из Латвии, ансамбль «Матица» из Череповца, впервые приедут на фестиваль ансамбль «Соловейка» из Перми и инструментальный ансамбль кураистов «Маяк батырдары» из Челябинской области.

Торжественное открытие состоится 26 июля в 17:00 состоится в большом зале Научно-культурного центра Пушкинского музея-заповедника. Конкурсный день пройдет 28 июля в музее крестьянского быта «Бугрово». Фольклорные ансамбли покажут обширные конкурсные программы, включающие обрядовые действия, танцевальную программу и песни.

Кроме того, конкурсная программа предусматривает выступления солистов в следующих номинациях: «Лучший танцор», «Лучший солист-вокалист», «Лучший сказитель», «Лучший солист – музыкант», «Лучший мастер золотые руки» и «Лучший реконструктор».

«Гости фестиваля смогут окунуться в работу творческих мастерских, занятия в которых будут проводить ведущие специалисты в области фольклора, побывать на экскурсиях в усадебных комплексах музея-заповедника А. С. Пушкина. А по вечерам участники будут собираться на вечерки с танцами и играми», - добавили в пресс-службе.

Завершит фестиваль гала-концерт участников и победителей. 31 июля делегации посетят Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь