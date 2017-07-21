4
18:08
Песнь дождя и пламени
17:29
До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 22 июля
16:34
«ПАРК-ПРОФИ - лето 2017». Часть 2. Награждение победителей и участников
14:31
Владимир Жириновский рекомендует отдыхать в Псковской области
13:08
Великолучанин завоевал бронзу на XXIII летних Сурдлимпийских играх
12:35
Петр Слепченко возглавил пансионат холдинга «Ленинец» в Ленобласти
10:52
После пересчета результатов абсолютным победителем «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» признан Азат Варданян
Еще новости
Общество

Владимир Жириновский рекомендует отдыхать в Псковской области

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский призвал россиян проводить отпуск в средней полосе и совершать поездки «с запада на восток, а не на север и юг». Об этом политик заявил в интервью телеканалу «360». «Никому не советую ехать на юг: наводнения, пожары, насилие и, наконец, землетрясения», - пояснил он.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский сообщил, что считает оптимальными для отдыха Московскую, Смоленскую, Псковскую, Тверскую и Новгородскую области.

Версия для печати
Комментарии: 4 Обсудить >>>

До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 22 июля
21 июля 2017
До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области 22 июля
«ПАРК-ПРОФИ - лето 2017». Часть 2. Награждение победителей и участников
21 июля 2017
«ПАРК-ПРОФИ - лето 2017». Часть 2. Награждение победителей и участников
Владимир Жириновский рекомендует отдыхать в Псковской области
21 июля 2017
Владимир Жириновский рекомендует отдыхать в Псковской области 4
Великолучанин завоевал бронзу на XXIII летних Сурдлимпийских играх
21 июля 2017
Великолучанин завоевал бронзу на XXIII летних Сурдлимпийских играх
Петр Слепченко возглавил пансионат холдинга «Ленинец» в Ленобласти
21 июля 2017
Петр Слепченко возглавил пансионат холдинга «Ленинец» в Ленобласти 8
После пересчета результатов абсолютным победителем «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» признан Азат Варданян
21 июля 2017
После пересчета результатов абсолютным победителем «ПАРК-ПРОФИ – лето 2017» признан Азат Варданян 1
Организаторы: Исторический квест «Вот тот дом!» - отличная альтернатива корпоративу
21 июля 2017
Организаторы: Исторический квест «Вот тот дом!» - отличная альтернатива корпоративу
Прокуратура обязала собственника «Электрона» привести в порядок территорию стадиона до конца июля
21 июля 2017
Прокуратура обязала собственника «Электрона» привести в порядок территорию стадиона до конца июля 2

Идет загрузка...