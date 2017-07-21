Владимир Жириновский рекомендует отдыхать в Псковской области

14:31, 21 июля 2017, ПАИ

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский призвал россиян проводить отпуск в средней полосе и совершать поездки «с запада на восток, а не на север и юг». Об этом политик заявил в интервью телеканалу «360». «Никому не советую ехать на юг: наводнения, пожары, насилие и, наконец, землетрясения», - пояснил он.

Владимир Жириновский сообщил, что считает оптимальными для отдыха Московскую, Смоленскую, Псковскую, Тверскую и Новгородскую области.