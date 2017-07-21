0
10:28
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
09:03
Антикварные самовары задержали на псковской таможне
23:47
Солист группы Linkin Park покончил с собой
23:00
Досрочно освобожденный из тюрьмы мужчина разыскивается в Великих Луках
09:20
От неуплаты алиментов до захвата заложника: судимости участников выборов-2017 в Псковской области
20:07
Два велосипеда угнали в Великих Луках 17 июня
09:20
3-летнего ребёнка искали вечером 17 июля в Печорском районе
Еще новости
Происшествия

Женщина запрыгнула на капот машины на дороге Порхов - Дно и получила травмы

20 июля около 18:30 в Порховском районе на 6-м километре автодороги Порхов – Дно 32-летняя женщина запрыгнула на капот останавливающейся автомашины ВАЗ- 21103  под управлением 29-летней девушки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате падения с капота женщина получила телесные повреждения.

В этот же день около 17:20 в Опочецком районе на дороге Кудка – Норкино – Каменно 41-летний водитель автомашины International превысил скорость и не справился с управлением. В итоге машина съехала в кювет и опрокинулась.  Водитель получил незначительные травмы, госпитализация ему не потребовалась.

Других ДТП за минувшие сутки на дорогах Псковской области не зарегистрировали. Были задержаны 7 нетрезвых водителей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
21 июля 2017
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
Антикварные самовары задержали на псковской таможне
21 июля 2017
Антикварные самовары задержали на псковской таможне
Солист группы Linkin Park покончил с собой
20 июля 2017
Солист группы Linkin Park покончил с собой 1
Досрочно освобожденный из тюрьмы мужчина разыскивается в Великих Луках
19 июля 2017
Досрочно освобожденный из тюрьмы мужчина разыскивается в Великих Луках 2
От неуплаты алиментов до захвата заложника: судимости участников выборов-2017 в Псковской области
19 июля 2017
От неуплаты алиментов до захвата заложника: судимости участников выборов-2017 в Псковской области 7
Два велосипеда угнали в Великих Луках 17 июня
18 июля 2017
Два велосипеда угнали в Великих Луках 17 июня
3-летнего ребёнка искали вечером 17 июля в Печорском районе
18 июля 2017
3-летнего ребёнка искали вечером 17 июля в Печорском районе
На псковском кладбище разбит памятник маме и дочке, погибшим в авиакатастрофе над Египтом
17 июля 2017
На псковском кладбище разбит памятник маме и дочке, погибшим в авиакатастрофе над Египтом 2

Идет загрузка...