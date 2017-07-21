Женщина запрыгнула на капот машины на дороге Порхов - Дно и получила травмы

14:50, 21 июля 2017, ПАИ

20 июля около 18:30 в Порховском районе на 6-м километре автодороги Порхов – Дно 32-летняя женщина запрыгнула на капот останавливающейся автомашины ВАЗ- 21103 под управлением 29-летней девушки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате падения с капота женщина получила телесные повреждения.

В этот же день около 17:20 в Опочецком районе на дороге Кудка – Норкино – Каменно 41-летний водитель автомашины International превысил скорость и не справился с управлением. В итоге машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель получил незначительные травмы, госпитализация ему не потребовалась.

Других ДТП за минувшие сутки на дорогах Псковской области не зарегистрировали. Были задержаны 7 нетрезвых водителей.